EN QUÊTE D'UN TITRE DE CHAMPION DEPUIS 1993 Est-ce la bonne pour le MCO?

Pour sa cinquième saison à la tête du MC Oran, le président Ahmed Belhadj, dit «Baba», est resté fidèle à sa ligne de conduite consistant à effacer tout ou presque et recommencer. En prévision de la saison footballistique 2018-2019, de nombreux changements marqueront l'équipe évoluant en Ligue 1, en quête d'un premier titre national après plus de deux décennies de disette. Ces changements ont été déjà annoncés par Belhadj dès la fin de l'exercice écoulé qui a vu les Hamraoua terminer à la quatrième place en championnat, après avoir redonné espoir à leurs fans en cours de compétition de renouer avec un trophée de champion qui les fuit depuis 1993. Cet échec a donné matière à réfléchir à Belhadj, qui, jusque-là, a tout tenté pour renouer avec les titres, en vain, étant donné que les changements à répétition opérés sur son effectif lors de chaque intersaison n'ont pas donné les fruits escomptés. En vue de la saison à venir, le patron oranais est en train de ratisser large. En plus d'avoir engagé un entraîneur de renom, en la personne de l'ancien sélectionneur du Maroc, Badou Zaki, dont le premier passage dans le championnat algérien avec le CR Belouizdad a été ponctué par un trophée de Coupe d'Algérie à l'issue de la saison 2016-2017, Belhadj a tout conclu ou presque avec une dizaine de joueurs qui viendront défendre les couleurs du club phare de la capitale de l'ouest du pays. Il s'agit des deux gardiens de but Asselah (JS Kabylie) et Maâzouzi (USM El-Harrach), des défenseurs Kennache (JSM Skikda), Boudebouda (MC Alger) et Khoualed (Ohod, Arabie saoudite), des milieux de terrain Aït Ouameur (ES Sétif), Bouazza (Al-Wihda, Arabie Saoudite) et Yettou (JS Kabylie) ainsi que de l'attaquant Benayad (ES Sétif). Les contacts se poursuivent encore avec d'autres joueurs, si l'on se réfère à l'entourage du président Belhadj qui a engagé une course contre la montre pour présenter toutes ses nouvelles recrues dans une cérémonie officielle le 11 juin, une date coïncidant avec la veillée du 27e jour du Ramadhan. Même si les spécialistes s'accordent à dire que la stabilité est un gage de réussite pour tout club, au MCO, l'on table chaque été sur des changements sensibles aussi bien en matière d'effectif que de staff technique, dans l'espoir de forcer le destin et permettre à Oran de renouer enfin avec un titre. Cette fois-ci sera-t-elle la bonne?, s'interrogent les fans hamraoua.