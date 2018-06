JS SAOURA Le programme de préparation arrêté

La JS Saoura, vice-championne d'Algérie, effectuera son stage estival en Tunisie ou en Turquie. Selon le programme de préparation établi par l'entraîneur Nabil Neghiz et son staff technique, les préparatifs débuteront le 28 juin et s'étaleront sur trois phases. La première phase aura lieu à Béchar pour une période de deux semaines avant de se rendre à Alger pour effectuer un premier stage estival qui sera suivi d'un autre à l'étranger, soit en Tunisie ou en Turquie. Par ailleurs, la JSS vient de récupérer son attaquant prêté la saison passée au GC Mascara, relégué en division amateur, en l'occurrence Abdelaziz Hamri. En revanche, la direction du club, en concertation avec l'entraîneur Neghiz, va se passer des services de six joueurs de l'effectif du défunt exercice, annonce la même source.