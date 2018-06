MOHAMED HATTAB, MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS "Aucune dette de fédération ne restera impayée"

Les dettes cumulées par certaines fédérations sportives auprès de centres de préparation «seront épongées par des prélèvements qui seront faits sur leurs prochaines subventions», a annoncé le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Mohamed Hattab.

«Lorsqu'elles en ont les moyens, la plupart des fédérations sportives algériennes partent se préparer à l'étranger, mais quand l'argent vient à manquer, elles se rabattent sur des centres d'entraînement locaux, où elles laissent toujours des ardoises impayées», a indiqué le MJS en conférence de presse au stade du 5-Juillet, assurant que cette époque est révolue, car désormais «aucune dette ne restera impayée. Hattab, qui s'adressait aux responsables des 47 Fédérations sportives algériennes, présents à la réunion de travail qui a précédé cette conférence a expliqué sa démarche par la volonté d'assurer «la survie» des centres de préparation. «Ces établissements ont un personnel, des charges et divers frais. Ils doivent donc générer un profit, pour pouvoir continuer à vivre, et cela ne sera jamais possible si les gens continuent à solliciter leurs services sans contrepartie», a indiqué Hattab. Le MJS a annoncé par la même occasion l'imminente installation d'un nouveau conseil au sein de sa structure ministérielle, qui se chargera de coordonner le travail entre la tutelle et les différentes fédérations. «Cette cohésion est indispensable, car nous avons des attentes à satisfaire, et c'est seulement en travaillant ensemble qu'on pourra y arriver», a-t-il ajouté. Hattab a insisté sur le volet de la formation, aussi bien en termes d'athlètes que de techniciens, car même s'il y a «un besoin de résultats immédiats», la création de nouveaux jeunes talents et de nouveaux formateurs reste le principal objectif de la tutelle et des pouvoirs publics, désireux d'assurer une pérennité des différentes élites nationales. Les responsables de certaines fédérations ont saisi l'occasion pour faire part de certaines doléances au MJS, qui a promis de se pencher dessus, tout en restant à l'écoute d'éventuelles nouvelles demandes susceptibles de contribuer au développement du sport national.