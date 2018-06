MONDIAL 2018 DE GOAL-BALL L'Algérie éliminée par la Russie

La sélection algérienne de goal-ball (dames) a été éliminée en quarts de finale du Championnat du monde-2018, après sa défaite devant la Russie 5-1, jeudi à Malmo en Suède. Les Algériennes, qui participent pour la première fois de leur histoire à un Mondial, avaient validé leur billet pour les quarts de finale avec un bilan de trois défaites et deux victoires remportées devant la Grèce (4-3) puis la Chine (8-6), lors des 4e et 5e journées. Au classement, l'Algérie a terminé 4e du groupe D avec 6 points, alors que la Russie avait pris la tête de la poule C avec 13 unités. Les hommes n'ont pas eu la même chance puisqu'ils ont été éliminés en poules après une nouvelle défaite jeudi contre l'Australie, pourtant lanterne rouge (5-4). Les Algériens, champions d'Afrique en titre, ont bouclé le premier tour à la 6e place du groupe A avec 6 points de deux victoires et cinq défaites.