VOLLEY-BALL (MESSIEURS) Le NRBB Arréridj sacré champion d'Algérie

Le NR Bordj Bou Arréridj a été sacré champion d'Algérie de volley-ball (messieurs) grâce à sa victoire sur l'ES Sétif 3 sets à 0 (25-21, 25-18, 25-23), jeudi soir lors du 4e et dernier tournoi play-off de Super-Division qu'il organise. Il s'agit du 6e titre de champion dans l'histoire du club, dont le 5e de suite, après 2011, 2014, 2015, 2016 et 2017. A deux journées de la fin des play-offs, le NRBBA compte six points d'avance sur son adversaire du jour qu'il a battu et ne peut donc plus être rejoint au classement. Ce sacre intervient quelques jours seulement après la défaite du club en finale de coupe d'Algérie devant le GS Pétroliers (1-3), dimanche à Alger.