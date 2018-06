ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ACTIONNAIRES DU CRB Le jour le plus long

Par Mohamed BENHAMLA -

Aujourd'hui sera déterminant dans l'avenir du CR Belouizdad avec la tenue de l'AG des actionnaires, devant signer le départ du président actuel, Mohamed Bouhafs, et l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante.

Cette assemblée a été provoquée par les responsables du club sportif amateur (CSA), actionnaire majoritaire au niveau de la SSPA à hauteur de 75%. L'article 21 du décret 15-73 régissant les SSPA stipule, rappelons-le, qu' «un ou plusieurs associés représentant, au moins, le quart (1/4) en capital social peuvent demander la réunion d'une assemblée», ce qui s'applique dans le cas échéant. Durant cette AG, l'ancien président, Réda Malek, présentera le bilan des exercices de 2015 et 2016 ce qui va resserrer l'étau sur son successeur, Mohamed Bouhafs, lequel doit en faire de même pour celui de 2017. Les responsables du CSA, qui ont envoyé des convocations à tous les actionnaires, entendent destituer le conseil d'administration, dès aujourd'hui avant d'installer un conseil de surveillance, qui, à son tour, installera un président du directoire, comme indiqué dans l'article 15 B du même décret. Et ce président devrait être, selon toute vraisemblance, le premier responsable du CSA, Karim Chettouf. Ce dernier a reçu des garanties de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports et la Fédération algérienne de football qu'il sera assisté dans sa mission par les pouvoirs publics, à conditions d'assainir la situation sur différents plans. L'éviction du Mohamed Bouhafs sera synonyme de celle de tous «ses alliés», à commencer par le directeur général, Ahmed Djaâfar. Ce dernier se trouve dans le collimateur des dirigeants du CSA ainsi que des supporters, puisqu'il est accusé de vouloir préparer le terrain à Bouhafs pour se maintenir dans son poste. La réaction des supporters à son égard l'a poussé à annoncer, jeudi, sa démission de son poste, avançant comme prétexte le fait que les joueurs qu'il a ciblés ont refusé de signer, étant donné que le CRB sous l'ère Bouhafs a une mauvaise réputation. Plusieurs joueurs ont été annoncés, ici et là, comme étant en négociation avec Ahmed Djaâfar, alors que des sources indiquent qu'il n'a négocié, en réalité, qu'avec un seul agent, à savoir Mohamed Merabet, pour trois éléments, qui sont le gardien Toual (USMBA) et les deux milieux de terrain Rabti (USMB) et El Ogbi (USB). Le Chabab devrait, donc, ouvrir une nouvelle page dès aujourd'hui au grand bonheur de ses supporters qui n'attendent que cela afin de tourner, une fois pour toutes, la page du cauchemardesque épisode de Mohamed Bouhafs. Les responsables du CSA qui prendront les commandes auront, faut-il le dire, un grand chantier devant eux.