ILS PRÉPARERONT LE MATCH DE LA GAMBIE Saâdane et Charef pour assurer l'intérim

Par Mohamed BENHAMLA -

Le match face au Portugal ne sera qu'un prétexte, puisque le sort du staff technique national était scellé bien avant cela.

En attendant la réunion du Bureau fédéral, le 24 du mois courant, pour se prononcer «officiellement» sur l'avenir du staff technique national, la décision est déjà prise: Rabah Madjer et ses deux lieutenants, Meziane Ighil et Djamel Menad ont dirigé face au Portugal leur dernier match à la tête de l'EN. Et à vrai dire, Kheireddine Zetchi veut prendre le taureau par les cornes en entamant la préparation de l'après-Madjer dès à présent. Selon les informations en notre possession, le patron de la FAF a déjà conclu avec le Directeur technique national (DTN), Rabah Saâdane, le directeur des Equipes nationales (DEN) Boualem Charef, pour prendre l'intérim et préparer le match des éliminatoires de la CAN 2019 face à la Gambie.

D'ici ce match, le successeur de Madjer sera désigné et entamera ses fonctions, dit-on, après ce match. Saâdane et Charef ont déjà travaillé ensemble à la tête de la sélection nationale en la dirigeant lors de la phase finale de la CAN 2004 en Tunisie, avant de se faire éliminer au stade des quarts de finale face au Maroc (1-3).

Le DTN et le DEN ne quitteront pas leurs fonctions actuelles mais auront des multiples missions à accomplir, eux qui deviennent, à vrai dire, les hommes de confiance sur le volet technique du président de la FAF, en témoignent les prérogatives qu'ils ont et la carte blanche depuis qu'ils ont été engagés il y a une année. Cela au point où on laisse entendre au niveau de la Fédération que Zetchi n'écarte pas la possibilité de leur confier définitivement les destinées de la barre technique nationale.

Zetchi, qui est à sa deuxième erreur de casting avec Majder - la première était avec l'Espagnol Alcaraz - est appelé à prendre plusieurs paramètres en compte avant de communiquer une quelconque décision. Ne dit-on pas qu' «il faut bien apprendre de ses erreurs»? A bon entendeur...