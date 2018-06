COUPE D'ALGÉRIE DE BASKET-BALL Le GS Pétroliers s'adjuge le doublé

Les Pétrolières confirment leur suprématie

Les basketteuses du GS Pétroliers ont remporté la coupe d'Algérie seniors dames, en dominant largement leurs homologues d'Hussein-Dey Marines (74-50), en finale disputée dans la nuit de jeudi à vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger).

Grâce à ce succès, les Pétrolières récemment sacrées championnes d'Algérie, s'adjugent le doublé Coupe-Championnat de la saison 2017-2018 avec 100% de victoires dans les deux compétitions nationales. Dans une finale qui s'annonçait indécise entre les deux meilleures formations du cru, les basketteuses du GSP n'ont laissé aucune chance aux doubles tenantes du trophée, en prenant les devants dès le premier quart-temps conclu avec douze points d'avance (19-07). S'appuyant sur le jeu intérieur par l'intermédiaire des pivots Taibi et Muganza qui ont enchaîné les paniers dans la raquette, les Pétrolières ont accentué leur avance dans le deuxième quart (37-17) face à une équipe méconnaissable d'Hussein-Dey en manque de rythme et très maladroite aux tirs. Au retour des vestiaires, Nadia Isli meilleure joueuse de la finale avec 12 points et ses coéquipières ont continué à imposer leur rythme sur le match, étouffant leurs adversaires en défense et pratiquant un jeu séduisant en attaque, notamment grâce à une adresse retrouvée dernière la ligne à trois points qui a fait grimper l'écart à 32 points à la fin du 3e quart (59-27). Dans le dernier quart, le coach du GSP Hakim Meddour s'est même permis le luxe de faire rentrer toutes les joueuses du banc qui ont maintenu l'écart jusqu'au coup de siffler final (74-50) pour s'adjuger le cinquième trophée du club en coupe d'Algérie après ceux remportés en 2011, 2012, 2013 et 2015. La finale des seniors dames a été précédée par celle des cadettes qui a vu la consécration du CB Rouiba devant l'USM Alger (55-45) après deux prolongations.

La finale des seniors messieurs, opposant le GS Pétroliers (tenant) à l'US Sétif pour la 3e année consécutive, est prévue vendredi soir (23h30) à la salle Harcha-Hacène.

L'entraîneur du GS Pétroliers, Hakim Meddour, a déclaré à la fin de la rencontre. «Je pense que c'est une victoire amplement méritée, nous avons dominé cette finale de bout en bout.

Nous avons réussi à creuser l'écart en première mi-temps grâce à une solide défense qui a déstabilisé l'équipe d'Hussein-Dey.

Par la suite, nous avons su gérer notre avance, parvenant à même à accentuer l'écart à plus de 30 points». Et d'ajouter: «Félicitations aux joueuses qui terminent la saison invaincues avec en prime le doublé Coupe-Championnat». Poru sa part, Mokrane Benabbès, entraîneur de Hussein-Dey Marines a déclaré: «C'est un match qu'il ne fallait pas rater, mais malheureusement nous sommes passés à côté de cette finale facilitant la tâche au GSP qui mérite la victoire.

Nous aurions voulu conserver le trophée pour la 3e année consécutive, mais avec une prestation de ce niveau c'était impossible de gagner ce soir. Malgré cette défaite nous avons atteint nos objectifs de début de saison en atteignant les finales des deux compétitions nationales (Coupe et Championnat) et le mérite revient aux joueuses que je félicite pour les efforts fournis durant toute la saison».