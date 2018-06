MENAD À LA BARRE TECHNIQUE ET IBOUD COMME PORTE-PAROLE Mellal assure ses arrières

Par Kamel BOUDJADI -

Le boss kabyle contre-attaque

Le président de la JSK renforce, visiblement, sa défense car la période qui va suivre sera très difficile.

La défaite de l'équipe nationale face au Portugal rapproche de plus en plus Djamel Menad de la JSK. Cette débâcle qui rend les jours de Rabah Madjer comptés va sans nul doute s'accompagner du départ de ses lieutenants dont l'ex-attaquant de la fameuse Jumbo-Jet. Ce qui va faciliter son arrivée à la tête de la barre technique kabyle, et ce n'est pas la volonté ni l'amour pour l'équipe qui manquent à cet homme. L'autre bonne nouvelle du côté du 1er-Novembre et c'est sans conteste la meilleure, est la nomination de Mouloud Iboud au poste de porte-parole du club le plus titré d'Algérie. La nouvelle est très bien accueillie à Tizi Ouzou car l'ex-joueur qui a occupé de nombreux poste au sein du club, jouit d'un respect sans faille dans la région et surtout parmi les supporters. Mouloud Iboud, que la sagesse a toujours caractérisé a constamment été présent dans les moments difficiles. L'ex capitaine de la JET a joué des rôles prépondérants lorsque des conflits agitaient le club. D'un verbe modéré et privilégiant le consensus, Mouloud Iboud apportera sans nul doute cette touche professionnelle à la communication au niveau de la JSK. C'est exactement ce qui manque à cette équipe qui a dramatiquement souffert de la rumeur. D'autres voix considèrent que c'est l'une des meilleures décisions que Cherif Mellal a pris depuis son arrivée. Cet homme qui a aussi occupé le poste de président du club en 1993, fera régner sans doute de l'ordre dans la communication de la JSK surtout en cette période où les détracteurs de Mellal profitent de ce vide communicationnel pour attaquer par l'arme de la rumeur et de l'intox. La venue de Mouloud Iboud qui n'était pas loin de l'équipe ces dernières années, signifie que Mellal a gagné une autre bataille dans sa guerre qu'il mène contre les milieux qui pourrissent l'image de la JSK. Iboud jouit d'une confiance sans commune mesure parmi les supporters. Il fut l'un des artisans de la sortie de l'ex président Mohand Cherif Hannachi par le comité qu'il a mis ces trois dernières années. C'est d'ailleurs le fer de lance de l'opposition qui a conduit à la sortie la précédente direction. Par ces deux arrivants, Cherif Mellal renforce visiblement sa défense car la période qui va suivre sera très difficile. Après la fin des recrutements, bien qu'il y ait beaucoup de choses à dire sur les recrues et les libérés, le boss kabyle passera à l'étape la plus compliquée qui est l'ouverture du capital. Une ouverture de capital qui s'annonce tumultueuse et qui nécessitera que l'actuel président soit entouré d'hommes de confiance. Et c'est la caractéristique principale partagée par Djamel Menad et Mouloud Iboud qui accompagneront cette étape en donnant plus de force à Mellal. En effet, l'étape suivante nécessitera une grande stabilité dans la barre technique et dans l'effectif. Une tâche qui incombera à Menad, un enfant du club dont le caractère serein et posé sied à sa tâche. C'est tout comme d'ailleurs Mouloud Iboud qui est une pièce importante du puzzle de la direction du club. Installé comme porte-parole, la voix d'Iboud fera taire toutes celles qui viendraient alimenter la rumeur pour faire tomber Cherif Mellal. C'est ce que les stratège appellent, assurer ses arrières. Pour rappel, Mouloud Iboud est né le 27 février 1953 à Ath Bouyahia dans les Ait Douala, il a marqué le monde de la balle ronde durant les années 70 et 80. Sa carrière a débuté en 1964 alors qu'il était âgé de 17 années, A 20 ans, Iboud devient international sous la direction du sélectionneur Roumain Makri. Artisan de sept championnats nationaux en 1972, 1973, 1974, 1976, 1977, 1978, 1980 et 1981 Mouloud iboud que les supporters des années d'or appelaient le brésilien a également remporté le doublée de 1977, championnat et coupe d'Algérie en plus, cerise sur le gâteau, la coupe d'Afrique des clubs champions en 1981.