CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS D'ATHLÉTISME (U23) L'Algérie avec 13 athlètes en Italie

Treize athlètes (10 garçons et trois filles) représenteront l'Algérie aux Championnats méditerranéens des moins de 23 ans, qui ont débuté hier à Jesolo (Italie).

Il s'agit des sprinters Mohamed Mahdi Zekraoui et Mahmoud Hammoudi (100m), des demi-fondistes Abderezzak Khelili et Takieddine Hedeilli (1 500m), des marcheurs Othmane Chibani et Adlène El Bey (10 000m), des sauteurs Yasser Mohamed-Tahar Triki et Mohamed-Amine Fodil, respectivement en Longueur/Triple saut et en Hauteur.

La sélection des garçons sera complétée par le hurdler Amine Bouanani (110m/haies) et Slimane Moula sur le 400m, au moment où le groupe de filles sera composé de Rima Chenah (3 000m Steeple) et des marcheuses Souad Azzi et Tinhinane Boumaza (10 000m).

ces athlètes seront encadrés par le directeur des Equipes nationales (DEN) Abdelkrim Sadou, qui fera office de coordonnateur technique, ainsi que par les entraîneurs nationaux Mohamed Boukacem et Abdelhalim Benazout.