ELIMINATOIRES CAN-2018 (DAMES): ETHIOPIE - ALGÉRIE, AUJOURD'HUI À 14H Les Algériennes à 90 minutes du Ghana

La sélection algérienne féminine de football tentera de réaliser l'exploit de composter son billet pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2018 au Ghana, en affrontant son homologue éthiopienne aujourd'hui à Addis-Abeba (16h00 locales/14h00 algériennes), dans le cadre du match retour du 2e et dernier tour qualificatif. Vainqueurs au match aller disputé mercredi dernier au stade olympique du 5-Juillet à Alger (3-1), les équipières de la capitaine Fatima Sekouane auront à coeur de préserver leur avantage à Addis-Abeba face à une équipe éthiopienne qui sera certainement complètement déchaînée devant son public. «Nous n'aurons pas assez de temps pour préparer ce rendez-vous, ce qui va nous pousser à axer notre travail sur le volet psychologique et élaborer un plan de jeu pour éviter d'encaisser des buts en Ethiopie. Nous aurions pu nous mettre à l'abri en gagnant avec un score plus large à l'aller. Nous avons déjà éliminé l'Ethiopie en 2016, on tentera de rééditer cet exploit. Nous allons compter sur nos joueuses qui ont du caractère», a indiqué le coach national Azzedine Chih. Pour passer l'écueil éthiopien, Chih pourra compter sur des joueuses d'expérience à l'image de l'avant-centre Bouhani Benziane Naïma et effectuer du coup son retour sur le plan continental après avoir brillé par son absence lors de l'édition 2016 au Cameroun. «En dépit de la défaite concédée à Alger, nous restons confiants dans l'optique de renverser la vapeur chez nous», a dit de son côté la sélectionneuse éthiopienne Selamawit Zeray. Cette rencontre décisive sera dirigée par la Tunisienne Dorsaf Ganouati, assistée de l'Egyptienne Mona Mahamoud Atallah et de l'autre Tunisienne Afina Houda.

Les deux sélections se sont déjà rencontrées deux années plus tôt dans le cadre du 1er tour des éliminatoires de la CAN-2016 disputée au Cameroun. Au match aller disputé au stade Omar-Hamadi (Alger), les Algériennes l'avaient emporté sur le score de 1 à 0, avant de tenir en échec les Ethiopiennes à Addis-Abeba (1-1). L'équipe nationale a, par la suite, été sortie au dernier tour par le Kenya à la faveur du but marqué à l'extérieur (aller: 2-2, retour: 1-1).

La 13e édition de la CAN se jouera du 17 novembre au 1er décembre prochains au Ghana.