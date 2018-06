GALATASARAY Feghouli courtisé en Chine, en Arabie saoudite et au Qatar

N'ayant toujours pas trouvé d'accord avec ses dirigeants à Galatasaray, en raison de son salaire jugé trop élevé, l'international algérien, Sofiane Feghouli, se dirige droit vers un départ. Et certains club veulent déjà en profiter en prenant attache avec son agent. Ce dernier a reçu des offres émanant de la Chine, l'Arabie saoudite et le Qatar, où plusieurs clubs sont prêtes à accueillir Feghouli à bras ouverts. Le champion de Turquie qui est dans l'obligation de vendre quelques jours à cause du fair-play financier instauré par l'UEFA, est prêt à céder l'Algérien pour un prix oscillant les 7 ou 8 millions d'euros.