UNE CAMPAGNE SANS PRÉCÉDENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX Sous la menace de l'EI?

Le groupe État islamique (EI) est moribond en Irak et en Syrie, mais la menace qu'il fait planer sur le Mondial en Russie (14 juin-15 juillet) est réelle et doit être prise au sérieux, assurent des experts. A l'automne, des photo-montages grossiers publiés par la Wafa Media Foundation, un organe de propagande officieux de l'EI, ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux: les stars planétaires Lionel Messi, Neymar, l'entraîneur de l'équipe de France Didier Deschamps en combinaisons oranges, couteaux sous la gorge, gisant sur le sol ou périssant dans des flammes. Les menaces, en anglais ou en français, sont explicites: «Vous ne serez pas en sécurité tant que ce ne sera pas notre cas dans les pays musulmans.» ou «Nous allons continuer à vous terroriser et à ruiner vos vies». Brian Glyn Williams et Robert Troy Souza, les auteurs d'un rapport publié la semaine dernière par le Combating Terrorism Center (CTC) de West Point, intitulé «La menace de l'État islamique contre la Coupe du monde de la FIFA 2018», soulignent que «les médias pro-EI ont lancé une campagne sans précédent sur les réseaux sociaux pour appeler à des attaques contre le tournoi». «Au cours des dernières années, il y a eu en Russie de nombreuses attaques terroristes réussies ou de nombreux complots déjoués dont les auteurs étaient liés ou inspirés par l'EI», ajoutent-ils. «Cela laisse penser que le groupe est en mesure de lancer des attaques pendant la Coupe du monde.» Ces attaques peuvent être menées, soulignent les deux experts américains, par des «loups solitaires», individus isolés motivés par la propagande en ligne de l'EI ou par des jihadistes russes ou originaires de Républiques du Caucase récemment rentrés de Syrie et d'Irak, après la déroute de l'EI sur les terres de son éphémère «califat» autoproclamé.