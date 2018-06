COUPE D'ALGÉRIE DE BASKET-BALL (MESSIEURS) Le GS Pétroliers décroche un 5e doublé consécutif

Une équipe indétrônable

Les basketteurs du GSP ont remporté pour la 8e fois consécutive la coupe d'Algérie de la discipline, en dominant l'US Sétif (75-56), en finale de l'édition 2017-2018, disputée dans la nuit de vendredi à samedi à la salle Harcha-Hacène (Alger).

Les Pétroliers qui ont reçu le trophée des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports, Mohamed Hattab, accompagné du président du Comité olympique et sportif algérien, Mustapha Berraf, décrochent à cette occasion la 19e coupe d'Algérie de l'histoire du club et s'adjugent le doublé coupe Championnat pour la 5e année consécutive.

Dans cette troisième finale consécutive opposant les deux clubs, le Cinq pétrolier a creusé l'écart dès le premier quart et a réussi à maintenir cet avantage jusqu'au coup de sifflet final pour s'imposer avec un écart de 19 points (75-56). Après un début de match marqué par beaucoup de pertes de balles et de maladresses aux tirs, les Pétroliers ont été les premiers à trouver les solutions en attaque en s'appuyant, notamment, sur la star de l'équipe Mohamed Harrat auteur d'un double-double (21 points, 13 points), malgré une expulsion dans le 3e quart après deux fautes techniques.

En tête de 13 points (21-08) à la fin du premier quart-temps, les joueurs du GSP ont continué à imposer leur rythme sur les Sétifiens en manque de réussite aux tirs extérieurs, 32% à 2 points et seulement 6% à trois points, ce qui a permis aux Pétroliers d'accentuer leur avance au tableau d'affichage (37-22) à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, les deux équipes ont musclé leur jeu en pratiquant un basket agressif et haché en défense, ce qui a provoqué beaucoup de fautes, mais tout en maîtrise et bien aidés par la maladresse des joueurs de l'US Sétif, le Cinq du GSP et réussi à maintenir l'écart à la fin du 3e quart (52-38). Dans le dernier quart-temps, les Sétifiens sont revenus à huit points (55-47), mais le GSP a pu compter sur l'expérience de ses internationaux Fayçal Belkhodja et Seddik Touati auteurs de 11 points chacun, pour faire remonter l'écart et sceller la victoire des Pétroliers.

Fier des siens, l'entraîneur du GSP, Sofiane Boulahya, a déclaré: «Nous avons réussi à creuser l'écart dès le premier quart-temps, ce qui nous a permis de gérer cette finale de bout en bout.

En deuxième mi-temps nous avons traversé un passage à vide, mais les joueurs ont gardé leur concentration et la détermination nécessaire pour décrocher cette coupe malgré l'expulsion de Harrat. Donc, félicitations à eux pour ce nouveau succès qui nous permet de décrocher un 5e doublé consécutif». Abdeslam Djaroudi, entraîneur de l'US Sétif a déclaré, quant à lui: «C'était une finale catastrophique pour nous. On ne peut pas gagner un match de basket-ball en ratant plus de 20 lancers francs. Nous avons facilité la tâche au GSP en ayant autant de maladresses aux tirs. Mais cette défaite est le résultat d'une mauvaise préparation faute de moyens.

Mes joueurs qui n'ont pas perçu de salaires depuis sept mois ne sont pas à blâmer. J'espère que nous aurons encore l'opportunité de jouer les premiers rôles à l'avenir pour prouver notre vraie valeur.»