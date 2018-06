RECRUTEMENT À LA JSK La campagne bat son plein

Par Kamel BOUDJADI -

Karim Doudane au four et au moulin

Cette semaine, l'attention est concentrée sur plusieurs joueurs sur lesquels lorgnent la direction de la JSK, mais aussi d'autres clubs.

Un branle-bas de négociations qui, selon Mellal, devront s'achever en cette fin de semaine. C'est, en effet, dans quelques jours que sera clôturée la campagne de recrutement de joueurs au niveau du club kabyle. Sous les feux de la rampe cette semaine, on cite l'attaquant du DRB Tadjenanet, Belmokhtar, qui s'impose comme une priorité pour la direction kabyle et la commission de recrutement dirigée par Karim Doudane. Le président du DRBT, Tahar Gueraïche, aurait ainsi réclamé des dirigeants de la JSK un prêt de deux joueurs, Tafni et Renai en l'occurrence. Ce que leurs interlocuteurs refusent tout en proposant pour la transaction Renai et Oukaci. Un accord aurait été conclu entre les deux parties sur cette proposition kabyle mais jusqu'à hier après-midi, on attendait encore la réponse des deux jeunes joueurs. Techniquement, les dirigeants de la JSK, avant de les prêter, tiennent à prolonger leurs contrats afin de ne pas les perdre. Etant en pleine forme et d'un excellent niveau actuellement, Cherif Mellal ne veut pas les libérer pour briller ailleurs alors que leurs contrats arrivent à terme.

Ce qui mettra la direction du club à payer cher leur réintégration. La direction ne pourra plus les récupérer gratuitement. Des sources ajoutent par ailleurs, que le début de semaine sera mouvementé à la JSK. L'on fait état de plusieurs joueurs qui viendront parapher leurs contrats dans les prochaines heures. Il y a des joueurs locaux, des franco-algériens et des africains. Des contrats par lesquels la campagne de recrutements sera clôturée la fin de semaine au plus tard. Par ailleurs, la commission de recrutement songe à racheter le contrat de Ziri Hammar de l'USMA. Parallèlement à cette campagne de recrutement menée tambours battants, la direction de la JSK se dirige vers la signature du contrat avec l'entraîneur Djamel Menad. Son avenir à l'équipe nationale comme adjoint de Rabah Madjer est fortement incertain après la débâcle des Verts face au Portugal. Ce qui rapproche ce dernier de son ancien club pour diriger la barre technique la saison prochaine.

Selon toute vraisemblance, ce dernier a donné son accord pour venir à la JSK parce que c'est son ancien club. Il aurait même fermé les yeux sur sa condition de connaître l'effectif avant de prendre sa décision. Cette venue de Djamel Menad qui a été très bien accueillie par les supporters vient s'ajouter à l'arrivée de Mouloud Iboud, comme porte-parole de la JSK. L'estime dont il jouit a fait que la nouvelle a été bien accueillie. Tous s'attendent à ce que la communication s'améliore dans ce club qui en a toujours souffert.

La capacité de Mouloud Iboud à aplanir beaucoup de situations conflictuelles rend sa présence très bénéfique auprès de Cherif Mellal qui passera sans nul doute aux choses sérieuses après la campagne de recrutement. L'ouverture du capital de la SSPA est une étape cruciale avant que le bateau JSK ne parvienne à bon port.