MADJER REFUSE DE DÉMISSIONNER Un véritable casse-tête pour la FAF

Par Saïd MEKKI -

Madjer s'accroche à son poste

Le «remerciement» du sélectionneur national, Rabah Madjer, fait couler beaucoup d'encre et les fans des Verts sont sur le qui-vive, scrutant la moindre information «officielle» sur le sujet.

Mais, du côté de la Fédération algérienne de football (FAF), on ne pipe mot et tout semble donc orienté vers la prochaine réunion des membres du Bureau Fédéral (BF) de la FAF prévue le 24 du mois en cours pour voir plus clair.

Pour le moment, les spéculations vont bon train sur le «remerciement» ou pas du sélectionneur national Rabah Madjer. Les dernières en date sont que Madjer aurait été informé par la FAf de son limogeage imminent.

Au même moment, on parle également de la décision des deux assistants, à savoir Ighil Meziane et Djamel Menad qui auraient décidé de ne plus revenir au staff technique des Verts. Et si cette dernière information est vraie, il faut bien le mentionner les deux techniciens sont vraiment en retard pour ce faire...Et puis on a cité le duo Rabah Saâdane (actuel DTN) et Boualem Charef (actuel DEN) pour assurer l'intérim de la barre technique des Verts en attendant de trouver le successeur de Madjer surtout à l'issue du prochain Mondial russe où des sélectionneurs démissionneront ou seront démis de leurs fonctions pour trouver la bonne opportunité de faire un choix. On a également évoqué la possibilité d'engager le coach Portugais Carlos Queiroz, sélectionneur de l'Iran sans oublier bien évidement Djamel Belmadi, l'ex-international algérien et coach au Qatar. Et puis, le cas de Halilhodzic qui sort une fois de plus comme le «seul» qui fait l'unanimité absolue chez les Algériens. D'aucuns savent les résultats qu'a obtenu le technicien Bosnien avec les Verts lors du dernier Mondial 2014. Lui-même ne tarit pas d'éloges sur les Algériens qui l'ont sollicité à rester lors du retour du Mondial 2014. Mais, lui à ce moment avait choisi de tenir une promesse qu'il a faite à son ami, le président de l'équipe turque Tarabazonspor pour l'entraîner. Et chose qu'il a bien fait avant d'atterrir au Japon qu'il a qualifié au Mondial russe avant d'être limogé par la fédération nippone de football à la veille de ce mondial 2018.

Une proposition sérieuse a été faite à Vahid Halilhodzic par le FC Nantes alors qu'au même moment où son compatriote Mecha Bazdarevic est sollicité par l'USM Alger. Mais voilà qu'une nouvelle fait couler beaucoup d'encre au sujet d'un probable retour de «Halilo», chez les Verts.

En effet, Bazdarevic devait diriger la barre technique de l'USM Alger en remplacement de Miloud Hamdi et était attendu ce samedi à Alger. Mais, il s'est finalement retracé justement pour driver le fameux club du FC Nantes en France.

Le directeur général de l'USMA, Abdelhakim Serrar, confirme que Mécha Bazdarevic préfère continuer travailler en France où il a reçu quelques contacts des clubs de la Ligue 1 française. Et phrase clé de Serrar «C'est Vahid qui a détourné Mecha de l'USMA». Il faut aussi noter que Bazdarevic veut rester en France pour être très proche de sa femme très malade. Et ceci, explique donc cela. Mieux encore, Serrar a estimé qu'» à mon avis, je pense que Vahid a des touches avec la fédération algérienne et serait prêt d'un retour». Seulement, Vahid Halilhodzic a accordé une interview à nos confrères d'El Heddaf TV au cours de laquelle il a bel et bien évité de parler d'un quelconque contact avec la FAF. Se contentant juste de remercier les supporters algériens pour leur soutien et leurs réclamations pour un retour à la barre technique de la sélection algérienne. Or, plusieurs médias algériens rapportent que Halilhodzic touchait un salaire de 150.000 euros et c'est donc à se demander si la FAF pourrait bien assurer une telle somme pour un retour de Halilho chez les Verts. En tous les cas, le «remerciement» pour ne pas dire le «limogeage» de Madjer fait toujours couler beaucoup d'encre au moment où certains annoncent même qu'il serait bel et bien partant avec une indemnité de deux salaires soit 800 millions de centimes?...