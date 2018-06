Mustapha Berraf nous écrit:



Faisant suite à votre article paru le dimanche 10 juin 2018,, sous le titre «Mustapha Berraf, président du Comité olympique algérien: 'Prêt à aider la FAF pour sortir de la crise''.», j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir insérer la mise au point suivante:

«Le Président du Comité Olympique et Sportif Algérien, Mustapha Berraf, n'a à aucun moment «égratigné» la Fédération algérienne de football, comme vous l'avez indiqué, ni apporté le moindre commentaire sur les décisions qu'elle aurait à prendre, qui restent ses pleines prérogatives conformément aux dispositions réglementaires et légales. De plus, il rappelle que le COA entretient de très bonnes relations d'harmonie avec la FAF, son président et ses membres, conformément à l'esprit et à la lettre de la Charte Olympique.»

Mustapha Berraf

Président du Comité Olympique et Sportif Algérien