68E CONGRÈS DE LA FIFA Zetchi présent à Moscou

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheïreddine Zetchi prendra part au 68e congrès de la FIFA, prévu à Moscou (Russie) mercredi, a indiqué hier l'instance fédérale sur son site web. Le patron de la FAF sera accompagné de son secrétaire général Mohamed Saâd et du manager de l'équipe nationale Hakim Meddane. Lors de ce congrès, les membres de l'assemblée générale de la FIFA devront valider le procès-verbal du 67e Congrès qui s'est tenu à Manama (Bahreïn) les 10 et 11 mai 2017 et examineront d'autres points inscrits à l'ordre du jour. Pour rappel, la FAF a reçu les rapports et l'ordre du jour des travaux, dont le point culminant sera le vote pour l'attribution du Mondial 2026 où les candidatures du Maroc et le trio Etats-Unis-Canada-Mexique sont en course.