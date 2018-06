CHAMPIONNATS D'AFRIQUE D'ESCRIME L'Algérie quatrième avec 8 médailles

La sélection algérienne d'escrime qui a décroché huit médailles

(1 argent et 7 bronze) s'est contentée de la quatrième place du classement général des championnats d'Afrique seniors (sabre, fleuret et épée), disputés du 5 au 9 juin à Tunis, alors que l'Egypte a été sacrée devant la Tunisie et le Maroc. Les escrimeurs égyptiens ont dominé la compétition en s'adjugeant un total de 18 médailles (6 or, 6 argent et 6 bronze), devançant le pays organisateur la Tunisie avec 11 médailles (5 or, 4 argent et 2 bronze) et le Maroc (1 or).

La 18e édition des championnats d'Afrique d'escrime seniors (sabre, fleuret et épée) a enregistré la participation de 117 tireurs représentant

17 pays dont l'Algérie, représentée par 20 escrimeurs dont neuf dames.