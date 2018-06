FILMÉ EN TRAIN DE RECEVOIR UN POT-DE-VIN L'arbitre kenyan Marwa écarté

Un arbitre kényan, choisi pour officier en tant qu'assistant pendant la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet) a été filmé en train de recevoir un pot-de-vin, dans un reportage en caméra cachée de la BBC. Aden Marwa, est approché par un journaliste ghanéen, se faisant passer pour un officiel du championnat d'Afrique des Nations (CHAN) et est vu, recevant un pot-de-vin de 600 dollars afin d'influencer les décisions sur le terrain.

La FIFA a demandé à ses organes d'enquête et de justice de donner suite aux allégations soulevées par le documentaire. Enseignant dans la vie, l'arbitre devait percevoir 25 000 dollars pour ses services pendant le Mondial. Suite à ce reportage, il a démissionné de son poste d'assistant. Marwa faisait partie des 16 arbitres africains du Mondial et devait être le premier officiel kényan à participer à une phase finale de Coupe du monde après avoir assisté au Mondial des moins de 17 ans en 2011. L'histoire ne s'arrête pas là. Kwesi Nyantakyi, président de la Fédération ghanéenne de football et premier vice-président de la confédération africaine de football (CAF), a également été filmé prenant de l'argent. Pourtant, le dirigeant avait fait de la lutte contre la corruption une grande partie de son programme. Il a été vu en train de percevoir 65 000 dollars dans un sac en plastique noir.