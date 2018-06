JS SAOURA Deux ans de contrat pour Aouedj et Bouchiba

La direction de la JS Saoura a engagé, samedi soir, deux nouveaux joueurs. Il s'agit de l'ex-milieu offensif de l'ES Sétif, Sid Ahmed Aouadj, engagé pour deux ans. L'ex-milieu de terrain et capitaine d'équipe de l'Olympique de Médéa, Adel Bouchiba, a lui aussi signé un contrat de deux ans avec les Sudistes, après avoir suscité l'intérêt de plusieurs clubs de Ligue 1 à l'image du CSC, de la JSK et de l'ESS pour ne citer que ces écuries.