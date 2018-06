MANCHESTER CITY Mahrez bientôt officialisé

Cette fois-ci, le transfert de Riyad Mahrez (27 ans, 36 matchs et 12 buts en Premier League cette saison) vers Manchester City ne fait plus aucun doute. L'ailier algérien va quitter Leicester cet été. Selon le Daily Mirror, les deux clubs anglais sont tombés d'accord sur le montant de la transaction, qui va atteindre les 85 millions d'euros. Le média britannique précise qu'il ne reste plus que quelques détails à régler concernant les commissions des agents du Fennec. Un transfert qui ferait du meilleur joueur de Premier League en 2016 le joueur le plus onéreux de l'histoire des Citizens.