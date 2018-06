MANIFESTATION CULTURELLE EN MARGE DES JAJ "L'Algérie accueille l'Afrique"

Une manifestation culturelle intitulée «L'Algérie accueille l'Afrique» sera organisée en marge des 3es Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2018), prévus du 18 au 28 juillet à Alger, a annoncé Samia Benmaghsoula, directrice de la jeunesse au ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

«Un programme spécial d'animation culturelle a été élaboré à l'occasion de la manifestation Dar Dzaïr, une manifestation socio-culturelle coïncidant cette année avec les 3es Jeux africains de la jeunesse d'Alger», a déclaré Mme Benmaghsoula, en marge de la rencontre nationale sur la préparation de la saison estivale au Palais des nations (Alger).

A cet effet, il a été décidé de faire associer à ce grand rassemblement de la jeunesse africaine, l'Association des étudiants africains résidant en Algérie, les secteurs du tourisme et de la culture ainsi que des représentants des ambassades des pays africains participant à cette manifestation.

L'espace Dar Dzaïr propose cette année des activités culturelles en présence des représentants des pays africains participant aux JAJ-2018.

Cette manifestation sera non seulement riche en animation, mais aussi en termes d'infrastructures et d'équipements culturels», a-t-elle ajouté.

S'exprimant sur l'impact de cette fête qui va marquer la vie culturelle en Algérie durant toute la période des Jeux, la directrice de la Jeunesse au MJS a estimé que les «Jeux africains de la jeunesse constituent un patrimoine culturel du continent africain et une opportunité également pour les jeunes et les dirigeants du continent de démontrer leur talent et échanger leurs expériences».

La rencontre nationale sur la préparation de la saison estivale a regroupé les ministères de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, de la Jeunesse et des Sports, du Tourisme et de l'Artisanat ainsi que celui de la Culture.

Un espace Exposition a été organisé en marge de la rencontre regroupant dix instances gouvernementales qui vise à mettre en avant leurs activités promotionnelles et illustre les efforts de l'Etat dans les différents domaines pour une meilleure organisation de cette saison.