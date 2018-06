PRÉSIDENCE DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL Quatre dossiers retenus

Par Saïd MEKKI -

Un seul dossier de candidature à l'élection à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP) a été rejeté, à savoir celui de Noureddine Bouchoul (JSM Skikda) et ce, conformément à l'article 21.1 (a) Règlement intérieur et l'article 36.1 du statut, a indiqué la commission de candidatures. Ainsi donc et après l'étude des cinq dossiers pour le poste de président, dont les élections se dérouleront le 21 juin au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger), quatre candidats ont été retenus. Il s'agit de Mohamed El-Morro (ASM Oran), Azzedine Arab (ES Sétif), Abdelkrim Medouar (ASO Chlef), et Mourad Lahlou (NA Husseïn-Dey). D'autre part et concernant les candidats au Bureau exécutif de la même instance, il y a lieu de noter le rejet de trois dossiers.

Pour la Ligue 1, il y a eu le rejet du dossier de candidature de Benlakhadar Mourad (JS Saoura) et ce, conformément à l'article 21/1 (h) du Règlement Intérieur et l'article 36/1 (a) du Statut. Quant à la Ligue 2, il y a eu le rejet des dossiers de Baghdadi Nasreddine (USM El Harrach) et M. Belguidoum Farouk (RC Kouba) pour le même motif, à savoir suivant l'article 21/1 (h) du Règlement Intérieur et l'article 36/1 (a) du Statut. D'autre part, les dossiers retenus pour la présidence de la LFP sont ceux de Arrab Azzedine (ESS), El Morro Mohamed (ASMO); Lahlou Morad (NAHD) et Medouar Abdelkrim (ASO). Pour les candidats au Bureau exécutif, les dossiers retenus sont ceux de Adrar Akli (MOB); Belabès Abdelhafid (ASMO); Benabderahmane Nassim (JSK); Messaoudene Djamel (CABBA) et Sakhri Mohamed (OM) pour la Ligue 1. Quant à la Ligue 2, les dossiers retenus sont ceux de Boualem Mohamed (MCS), Herrada Mabrouk (MCEE) et Zaim Abdelbasset(USMAn).



La Commission de recours opérationnelle depuis hier

Par ailleurs, les personnalités ayant constaté le rejet de leurs dossiers respectifs ont le droit d'effectuer un recours dont le dépôt est fixé entre le 10 et le 12 du mois en cours à 18h00. La Commission de recours effectuera son étude des dossiers entre le 13 et le 14 du mois en cours avant la publication définitive de la liste des candidats prévue le 15 de ce mois de juin 2018. Quant à l'assemblée générale élective de la nouvelle Ligue nationale de football, elle est prévue pour le 21 du même mois.

A rappeler que la Ligue de football professionnel est dirigée depuis le 23 janvier dernier par un directoire présidé par Amar Bahloul suite au retrait, par la Fédération algérienne de football, de la délégation de gestion des championnats professionnels au conseil d'administration de la LFP que présidait Mahfoud Kerbadj. Le 29 mai dernier, une assemblée générale constitutive de cette nouvelle Ligue nationale a eu lieu au siège de la Fédération algérienne de football (FAF) au cours de laquelle a été signé l'acte de sa naissance.

Le président de la Faf, Kheiredine Zetchi avait alors annoncé après avoir indiqué les nouveaux changements opérés dans les statuts de cette nouvelle instance, qu'«il a été décidé de retirer la notion d'experts qui n'ont plus droit d'exister dans les nouveaux textes de la ligue» avant d'ajouter que «tous les membres de l'AG de la LFP ont le droit de porter leur candidature à la présidence de la LFP ou à son bureau de ligue.

Les experts sont remplacés dans le bureau exécutif par un représentant des entraîneurs et un représentant des arbitres et des joueurs«. Après quoi, le nouveau Statut et le nouveau Règlement intérieur ont été votés à l'unanimité. Puis, les membres de l'assemblée générale constitutive ont procédé au vote de la Commission électorale et de celle des recours. Il ne reste donc qu'à attendre la suite du processus avec l'étude des recours avant la tenue de l'assemblée générale élective de la nouvelle Ligue de football professionnel le 21 juin prochain.