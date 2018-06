ALORS QUE LE GARDIEN BENBOT A OPTÉ POUR DEUX ANS Attal et Belmokhtrar n'iront pas à la JSK

Par Kamel BOUDJADI -

Benbot, le gardien sur qui tous les espoirs reposent

La campagne de recrutement se poursuit à la JSK sur un rythme en dents de scie. De bonnes nouvelles arrivent accompagnées d'autres mauvaises et l'effectif se forme petit à petit.

Ainsi, ces dernières vingt-quatre heures, c'est du côté du DRB Tadjenanet que la grisaille arrive. Le joueur Belmokhtar risque de passer chez le CS Constantine. Des sources font état d'une offre financière alléchante proposée par la direction des Sanafir et qui dépasserait de loin celle de la JSK. C'est la même réponse négative qui a été opposée par le défenseur de Courtai (Belgique) Youcef Attal a qui décliné l'offre de Cherif Mellal. Ce dernier a exprimé son désir de continuer dans son club actuel. Un club qui profite de son grand talent après que la JSK l'ait formé. Au chapitre des bonnes nouvelles, il faut inscrire l'officialisation de la venue de Benbot, le gardien de l'AS Ain Mlila qui a signé pour deux années. Ce gardien talentueux, il est vrai, vient combler le poste laissé par Malik Assela et Boultif partis rejoindre l'ES Sétif après leur libération par la direction du club kabyle. Une décision qui n'a pas été du goût des supporters qui s'étaient étonnés de voir partir un bon gardien et la direction partir à la chasse d'un autre de qualité égale ou inférieure. Beaucoup ont crié à l'incohérence de la gestion du dossier des recrutements à tous points de vue. En effet, la campagne de recrutement est caractérisée par une incohérence criarde quoi qu'en dise la direction du club de Kabylie. Les joueurs libérés ne sont pas de niveau inférieur aux nouvelles recrues du moins celles annoncées jusqu'ici. Laisser partir des cadres, d'excellents joueurs, pour aller chercher des remplaçants de même niveau ou d'un niveau inférieur n'est pas du tout logique. D'ailleurs, la preuve la plus irréfutable est le départ du gardien Boultif pour l'ES Sétif. Libéré par la direction kabyle, le gardien n'est pas allé dans un club de moindre envergure mais il s'est fait recruter par une équipe de loin meilleure que la JSK, ces dernières années. La bonne affaire par contre, et c'est l'essentiel d'ailleurs, c'est bien la venue de Mouloud Iboud à la communication et Djamel Menad à la tête de la barre technique. Ces deux hommes jouissent d'une grande estime parmi les amoureux de la JSK. Iboud a longtemps été entouré par les supporters en colère contre l'ancienne direction qu'ils accusaient de mener le club à la dérive. Il a toujours représenté la voix sage de la JSK. Respecté par les anciens comme les jeunes, Mouloud Iboud peut rectifier les failles de la communication qui ont toujours été fatales à l'équipe la plus titrée d'Algérie. Enfin, notons que ces derniers jours, une vaste campagne de solidarité est lancée sur les réseaux sociaux en faveur de Salim Boukhenchouche. Cet excellent gardien qui était courtisé par plusieurs autres clubs, milieu de terrain, bénéficie d'une solidarité sans faille après la campagne de déstabilisation dont il fait après ses dernières sorties avec l'équipe nationale. Une grande mobilisation des supporters de la JSK est perceptible sur les réseaux sociaux pour soutenir leurs joueurs.