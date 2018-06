EN CAS D'ÉCHEC AVEC L'ARGENTINE Messi évoque une possible retraite internationale

Déjà affecté par la finale du Mondial 2014 perdue face à l'Allemagne et par les deux finales de Copa America perdues face au Chili en 2015 et 2016, Lionel Messi a évoqué une possible retraite internationale en cas de parcours décevant avec l'Argentine au Mondial 2018. Assiste-t-on aux derniers matchs de Lionel Messi sous le maillot de l'Argentine? Cela pourrait bien en prendre le chemin en cas de parcours décevant de l'Albiceleste lors du Mondial 2018, qui se déroulera du 14 juin au 15 juillet prochain. Dans une interview accordée au quotidien espagnol Sport publiée ce dimanche, La Pulga évoque une possible retraite internationale. «Cela dépend de jusqu'où nous allons aller, de comment nous allons finir. Nous venons de perdre trois finales consécutives, cela nous a fait vivre des moments difficiles avec la presse, notamment avec la presse argentine parce qu'on a des divergences d'opinion sur ce que ça représente de faire ces trois finales», explique le génie argentin du FC Barcelone, en référence à la finale du Mondial 2014 perdue face à l'Allemagne et à celles de Copa America perdues face au Chili en 2015 et 2016. Cette année, nous ne sommes pas favoris. Lionel Messi à propos des chances de l'Argentine au Mondial. Au mois de mars dernier, Leo Messi parlait des chances de l'Argentine pour ce Mondial 2018: «Ce sera une belle opportunité. L'Argentine est toujours candidate au titre du fait de son blason, de son histoire. Mais cette année, nous ne sommes pas favoris. L'Espagne, le Brésil, l'Allemagne et la France sont au-dessus de nous.»