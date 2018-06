FC PORTO 4 clubs de la PL sur Brahimi

L'international algérien, Yacine Brahimi a la cote en Angleterre. En effet, et alors que son avenir au FC Porto ne semble pas d'actualité, Tottenham, West Ham, Everton et Wolverhampton le viseraient. Sous contrat jusqu'en 2019 et même si cet «intérêt» n'est pas suivi par des offres concrètes, les Portugais sont décidés à le laisser partir cet été même à moitié prix, soit à 15 millions d'euros. Le FC Porto, et malgré le titre de champion, fait face à de gros problèmes financier, comme c'est le cas avec Galatasaray, qui veut dégraisser son effectif à commencer par Feghouli. Porto a peur surtout du «gendarme», à savoir l'UEFA, qui ne badine pas avec le fair-play financier et qui pourrait disqualifier l'équipe de la Ligue des Champions si elle ne dégraisse pas.