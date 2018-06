MESSI, RONALDO, SALAH, NEYMAR... Les stars ont débarqué en Russie

L'événement planétaire approche et les équipes arrivent en Russie. Argentins, Portugais ou encore Marocains ont atterri dans le pays hôte.

Les Argentins ont atterri dans la soirée samedi en Russie. Les coéquipiers de Lionel Messi sont arrivés en mode «détente», habillés pour la plupart d'entre eux en jogging de sport, voire en short pour certains. Une poignée de courageux attendait les joueurs et notamment des enfants avec le maillot de la star de Barcelone sur le dos. La sélection a directement pris le chemin de son bus pour se rendre en banlieue de Moscou à Bronnistsky. La sélection de Fernando Santos a voyagé dans la soirée de samedi. Cristiano Ronaldo, particulièrement élégant, est sorti de l'avion lunettes de soleil sur le nez, mains dans les poches. Dans l'aérogare, Ronaldo a été chaleureusement accueilli. «Nous ne sommes pas encore totalement prêts a déclaré le sélectionneur portugais, mais nous sommes fiers d'être dans un pays qui nous a montré un bel accueil lors de la Coupe des confédérations il y a un an. Nous allons tout faire pour être à notre meilleur niveau». Une fois dans leur camp de base à Kratovo, en banlieue de Moscou, les champions d'Europe ont reçu un accueil officiel avec notamment une dégustation d'une spécialité locale qu'a goûté un Ronaldo hilare aux côtés de Bernardo Silva. Il faisait nuit lorsque les Marocains sont arrivés en Russie tôt dimanche. «Nous devons être contents d'être là, a déclaré Hervé Renard. C'est un gros plaisir pour tous les Marocains. Maintenant, nous devons les rendre fiers. Je pense que nous sommes prêts pour ce grand événement.» Le bus du Maroc était attendu par une poignée de Marocains à Voronej, leur lieu de villégiature pendant cette Coupe du monde. Certains joueurs se sont même pris au jeu des selfies. La sélection islandaise a posé le pied en Russie dans la nuit de samedi à dimanche.

Les joueurs, particulièrement élégants, ont ensuite pris la direction de Gelendzhik dans le bus aux couleurs de leur nation. Une fois l'avion posé, le pilote s'est même permis une petite facétie en agitant un drapeau islandais à travers le hublot.

Le sélectionneur Heimir Hallgrimsson et quelques joueurs ont répondu à la presse sur le tarmac, avant que l'ensemble de la délégation ne pose pour une photo souvenir. «Nous avons fait une bonne préparation, place à la routine de la compétition a déclaré le technicien. Nous avons vécu une grosse ferveur populaire au pays. Nous allons rentrer dans notre bulle. Nous avons l'expérience de l'Euro 2016, nous savons à quoi nous attendre.» Les Saoudiens sont arrivés samedi soir en Russie.

Les pilotes ont tous les deux brandi les drapeaux saoudien et russe au moment de se poser. Cravate verte, costume gris, les joueurs de Juan Antonio Pizzi sont ensuite montés dans leur bus en direction de Saint-Pétersbourg, lieu de leur camp de base.