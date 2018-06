PSG Adli dément pour Arsenal

Lancé dans le grand bain de la Ligue 1 sous les ordres d'Unai Emery la saison passée au PSG, la pépite algérienne Yacine Adli (17 ans) semblait bien parti ces derniers jours pour rendre le technicien espagnol à Arsenal. Considéré comme étant l'un des espoirs les plus prometteurs du PSG, il se serait d'ailleurs rendu à Londres, mais pourrait finalement revenir sur sa décision comme le révélait dernièrement un journaliste de RMC. Adli, visiblement agacé par ces informations, est monté au créneau via une story publiée sur Instagram: «Vous ne savez plus quoi raconter», en indiquant par la géolocalisation qu'il se trouvait à Villejuif, et non à Londres comme l'a expliqué RMC.