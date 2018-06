SERRAR ADOPTE UNE NOUVELLE POLITIQUE USMA Alger: un recrutement low cost!

Le meneur de jeu du MC Oran, Mohamed Bentiba, s'est engagé dimanche en signant un contrat de deux saisons avec l'USM Alger, a annoncé le club pensionnaire de la Ligue 1 Mobilis sur son site officiel.

Après les départs des cadres Darfalou, Abdellaoui et Beldjilali, la nouvelle direction du club, dirigée par Abdelhakim Serrar a tenté de nombreux paris pour donner un nouveau visage au club de Soustara. Fini les mercatos flamboyants avec les arrivées en grande pompe, chaque été, des vedettes du championnat, du côté de l'USMA. Place à l'austérité.

La nouvelle direction du club a opté pour faire un changement radical avec des recrues pour la plupart méconnues du grand public. Ainsi l'Oranais Bentiba (29 ans) devient la cinquième recrue estivale des Rouge et Noir, après le défenseur rwandais Emery Bayesenge (recruté de la D2 marocaine), le défenseur émigré Mohamed Mezghrani (D2 hollandaise), l'attaquant international espoir Aymen Mahious (CA Batna) et le défenseur Rayane Haïs (RC Kouba). Une autre arrivée est imminente, celle du défenseur axial Mohamed Amine Madani (JS Saoura), échangé avec Farhi, pour compléter un effectif suffisamment riche.

Pour la barre technique, l'USMA est toujours à la recherche d'un nouvel entraîneur, en remplacement de Miloud Hamdi, parti rejoindre Al-Salmiya SC (Koweït).

Après le revirement dans le dossier Jacques Santini et l'échec des pourparlers avec le technicien bosnien Mecha Bazdarevic, le club algérois s'est tourné vers d'autres pistes mais peine à trouver le bon candidat.

D'ici là, la reprise des entrainements se fera ce lundi au stade Omar-Hamadi (ex-Bologhine) sous la houlette de l'entraîneur Mustapha Aksouh. La saison s'annonce difficile mais le club de Soustara peut aussi compter sur son très bon réservoir chez les jeunes catégories.