UN MONDIAL 2022 À 48 Le Congrès de la FIFA n'en discutera pas

La décision de faire évoluer ou non le format du Mondial-2022 au Qatar de 32 à 48 équipes ne sera pas discutée lors du prochain congrès de la FIFA, organisé demain à Moscou, mais devra «être prise avant le début des matchs de qualifications», a déclaré Infantino. «C'est tout à fait prématuré de discuter des détails, la FIFA va discuter avec le pays-hôte et nous allons voir». «Ç'a été proposé par 10 associations, pas par la FIFA, ils m'en ont parlé et je leur ai dit qu'ils pouvaient le proposer. On a le devoir d'en discuter et on va en discuter, en débattre», a encore dit Infantino.