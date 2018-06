CRB Plusieurs joueurs ont négocié

Par Mohamed BENHAMLA -

Dans la soirée du dimanche à lundi, l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi a paraphé un nouveau contrat avec le CR Belouizdad. Il s'est engagé avec le président Mohamed Bouhafs, qui a refait son apparition après plus de deux mois d'absence. En attendant les résolutions de l'AG des actionnaires, aujourd'hui, et l'issue du bras de fer qu'il a avec les membres du CSA, Bouhafs a entamé son recrutement, en penant attache avec plusieurs éléments. Selon certaines sources, les deux gardiens Toual (USMBA) et Si Mohamed (USB) ainsi que les deux milieux de terrain Rabti (USMB) et El Okbi (USB) ont négocié avec le Directeur général, Ahmed Djaâfar, lequel a refait son apparition après avoir annoncé son départ à cause d'un conflit avec le président. Par ailleurs, nous apprenons que les supporters, qui sont en colère contre le président, ont eu des discussion avec le nouveau coach, lui reprochant le fait de s'être allié avec lui, alors qu'ils (les supporters) cherchent son départ immédiat. Ait Djoudi, qui a tenté de sensibiliser ses interlocuteurs les appelant à s'unir pour sortir de cette crise, commence déjà à se rendre compte du champ dans lequel il vient de mettre ses pieds.