ELLE Y PRENDRA PART POUR LA 5E FOIS L'EN féminine qualifiée pour la CAN-2018

Par Mohamed BENHAMLA -

Le président de la FAF, Kheireddine Zetchi, ainsi que les membres du Bureau fédéral ont adressé leurs félicitations les plus chaleureuses aux «Vertes» ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à cette qualification.

En s'imposant (3-2) à Addis-Abeba face à l'Ethiopie au match-retour du dernier tour qualificatif pour la CAN 2018, la sélection algérienne féminine de football a validé son billet pour la prestigieuse compétition continentale. Devant une affluence très nombreuse, les Algériennes ont ouvert le score par l'intermédiaire de Naima Bouhenni (19') avant que ne viennent les réalisations de Fatima Sekouane (45') et Meryam Benlazar (54'). L'Ethiopie est parvenue à marquer grâce à Geinor Loza Abers, auteur d'un doublé (65', 73'). Les «Vertes» se qualifient à la faveur de leur victoire au match-aller (3-1), mercredi dernier au stade du 5-Juillet d'Alger. Une qualification amplement méritée pour les protégées de Azzedine Chih, qui ont bien préparé cette double-confrontation pour se qualifier au tournoi majeur dans sa 13e édition, qui aura lieu du 17 novembre au 1er décembre prochains au Ghana. L'Algérie y prendra part pour la cinquième fois, après les éditions de 2004 (Afrique du Sud), 2006 (Nigeria), 2010 (Afrique du Sud) et 2014 (Namibie). Au coup de sifflet final, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheireddine Zetchi, ainsi que les membres du Bureau fédéral ont adressé leurs félicitations les plus chaleureuses aux «Vertes» ainsi qu'à tous ceux qui ont contribué à cette qualification. «Ce résultat vient couronner les efforts et les sacrifices consentis par tous afin de relever le défi, celui d'offrir une belle qualification à l'Algérie. Cette performance traduit également le travail accompli jusqu'ici et qui n'est que le début d'une ère nouvelle pour notre football, notamment au niveau des féminines et des jeunes catégories. Encore un grand bravo à toutes, et vive l'Algérie!», lit-on dans le message publié par la FAF sur son site officiel.