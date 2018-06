ES SÉTIF Lakroum présenté à la presse

Par Mohamed BENHAMLA -

De retour du Portugal, où il était retenu avec la sélection nationale, l'attaquant Si Ali Lakroum, nouvellement recruté par l'ES Sétif, a été présenté à la presse au Stade du 8-Mai 1945.

Le désormais ancien attaquant du CR Belouizdad était accompagné, lors de ce rendez-vous, par le vice-président du club, Hassan Snoussaoui, le directeur administratif, Rachid Djerroudi, ainsi que le membre du directoire et chargé de l'organisation, Brahim El Arbaoui.

Lakroum a affirmé qu'il sait bien ce qui l'attend et surtout ce lourd fardeau qu'il portera pour solutionner le problème du secteur offensif de son équipe, lequel avait embarrassé les entraîneurs précédents à savoir Madoui, Benchikha et Zorgane. «Mon seul regret, c'est le fait que l'ESS ne jouera pas la saison prochaine la Ligue des Champions», a-t-il déploré. A Sétif, Lakroum retrouvera son ancien entraîneur, le Marocain Rachid Taoussi, ainsi que Zakaria Draoui, engagés eux aussi récemment au CRB.