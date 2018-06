IL DRIBBLE TOUT LE MONDE Asselah s'engage avec les saoudiens d'Al Hazm

Par Mohamed BENHAMLA -

Alors qu'on l'annonçait du côté du MC Oran ou encore du CR Belouizdad, le gardien de but Malik Asselah a finalement choisi une toute autre destination. Le désormais ex-gardien de la JSK est allé s'engager avec les Saoudiens dAl Hazm. Il rejoint, ainsi donc, deux autres gardiens algériens en Arabie saoudite, à savoir Azzedine Doukha (Al Raed) et Raïs M'bolhi (Ettifaq FC). Tout juste après la signature de son contrat, Asselah a déclaré: «Je suis vraiment très content d'être ici. C'est une nouvelle expérience que j'espère très enrichissante pour moi. Je remercie le président du club ainsi que ses supporters et j'espère être au top de mon niveau pour faire une bonne saison et donner raison à ceux qui ont été derrière mon recrutement.»