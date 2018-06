SOUDANI, MEILLEUR JOUEUR DU CHAMPIONNAT CROATE "Mon avenir? Je suis toujours au Dinamo"

Par Mohamed BENHAMLA -

Hillel Soudani a été élu meilleur joueur du championnat croate de la saison. Le joueur du Dinamo Zagreb est, aussi, le meilleur buteur du championnat avec 18 buts. Dimanche soir, l'enfant de Chlef était convié à la cérémonie de remise des trophées, en la présence du Madrilène Lucas Modric, élu meilleur joueur croate de la saison. Accompagné par sa mère et son frère, Soudani, qui s'est dit fier de ce trophée, n'a pas voulu se prononcer sur son avenir. «C'était une saison stressante, avec des hauts et des bas, mais au finish, nous méritions d'être les champions. Mon avenir? Je suis actuellement au Dinamo et nous verrons plus tard ce qui se passera», a-t-il déclaré.