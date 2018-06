DÉROULEMENT DES CHAMPIONNATS DE LA SAISON PROCHAINE Les nouvelles dispositions de la DTN

Plusieurs amendements à appliquer

A la Direction technique nationale (DTN), on travaille avec pragmatisme et d'une manière bien scientifique, ce qui constitue un des grands points positifs de cette structure, considérée comme la colonne vertébrale de la FAF.

Ainsi, et en dehors de la nouvelle politique de la DTN et de toute sa composante, cette structure dirigée par Rabah Saâdane a déjà annoncé la couleur pour la préparation de la saison prochaine 2018-2019. Ainsi et pour qu'il n'y ait pas de «surprises» pour certains dirigeants ayant montré souvent leur mauvaise gestion, la DTN a rendu publiques les nouvelles dispositions du déroulement des championnats professionnels L1 et L2 et de celui des jeunes catégories. Très instructif ce premier communiqué sur la nouvelle saison puisqu'il a débuté par la base de toute équipe à savoir les coachs. Ainsi, la DTN annonce que désormais «seulement 2 licences seront délivrées par saison aux entraîneurs de la L1 et L2». Et mieux encore, on ne va pas trop jouer avec le respect de cette profession puisque pour éviter des «limogeages» de techniciens comme on change de chemises, la DTN précise que «l'enregistrement se fera uniquement pendant la période du Mercato». Les responsables qui veulent changer de coach se doivent donc d'attendre le mercato pour le faire. «Les clubs professionnels auront droit à deux licences par saison pour l'engagement d'un entraîneur séniors», est-il bien préciser.

En matière d'encadrement, la DTN annonce que «le poste du Directeur technique sportif (DTS) est obligatoire pour les divisions LFP1 - LFP2 - LNFA». De plus, le dépôt des licences d'entraîneurs jeunes LFP1 - LFP2 - LNFA est tributaire du dépôt de la licence du DTS. Encore faut-il savoir que le «contrat est obligatoire pour les entraîneurs des jeunes: il s'agit d'un contrat professionnel pour les entraîneurs des ligues LFP1 et LFP2 ainsi que d'un contrat fédéral type pour les autres divisions (une proposition du contrat fédéral type sera faite au prochain BF). Le dépôt des licences d'entraîneurs jeunes au niveau des DTR (tous paliers confondus sauf les clubs de wilayas). Par ailleurs, la DTN publie également les diplômes exigés pour les entraîneurs saison 2018 - 2019. Il faut aussi noter la création d'une commission de validation des prérequis des entraîneurs engagés par les clubs au niveau de la DTN.



Des jeunes catégories

Concernant les jeunes catégories, la DTN donne la possibilité aux staffs techniques de faire participer 3 joueurs séniors en U21 (seulement en championnat). Abordant le dossier des licences, elle indique que «Le nombre de licence jeunes est conditionné par 2 licences GB en U21 et 3 licences GB minimum pour les autres catégories. L'enregistrement des licences de jeunes est ouvert durant toute la saison, en tenant compte du nombre maximum de licences autorisé par catégorie. Il est utile de noter aussi que la DTN autorise le sur classement chez les jeunes. D'autre part la DTN a apporté des modifications aux catégories d'âges pour la saison 2018-2019. Par ailleurs et c'est une nouveauté: il y a lieu de noter la mise en place d'une cellule nationale du suivi et de contrôle des compétitions de jeunes et de réflexion sur le projet de création de la ligue nationale de football de jeunes. Concernant le système de championnat, il a été retenu comme suit: 3+1 (le 4èmeweek-end sera réservé sur demande de la DTN).



Révision des modalités de la coupe d'Algérie

La DTN annonce que la participation des clubs élites à partir du 32ème tour de la coupe d'Algérie (une commission ad hoc se penchera sur les modalités d'organisation). L'organisation des matchs de la coupe d'Algérie des jeunes sera du ressort des ligues de wilayas (terrain neutre).

De plus, il y a lieu de noter la révision des modalités d'organisations des matchs de coupe par la COCA (commission d'organisation de la coupe d'Algérie).

Plus important encore, la FAF désignera dès le début de la saison le lieu où se déroulera les finales de la coupe d'Algérie (masculine et féminine). Reste juste à savoir enfin, si la DTN suivra rigoureusement ses propres directives dans la pratique, car y cela va de sa propre CREDIBILITE.