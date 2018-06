ANGLETERRE Pas de division, selon Kane

«Nous ne sommes pas une génération en or, mais nous sommes unis», a déclaré, hier, Harry Kane, le capitaine de l'Angleterre. «On s'entend tous très bien, il n'y a aucune division dans l'équipe», assure l'attaquant de 24 ans. Pour Kane «il est important de se battre pour son club pendant la saison, mais en sélection, il faut jouer comme une équipe et oublier tout le reste». Désormais, la priorité, c'est l'Angleterre et pas les clubs:

«La Coupe du monde, c'est la compétition que tout le monde veut gagner, c'est la priorité numéro un.»