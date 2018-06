CS CONSTANTINE Belmokhtar cinquième recrue estivale

L'attaquant Belmokhtar Mohamed Lamine (ex-DRB Tadjenanet), qui était très proche de rejoindre le club de la JS Kabylie, a fini par signer dans la nuit de lundi à mardi à Constantine, un contrat de deux ans avec le CS Constantine. Belmokhtar, qui a réalisé une bonne saison avec son ancien club et a grandement participé à son maintien en Ligue 1, a été très sollicité durant ce mercato par plusieurs clubs, dont la JSK qui était très proche de le recruter, avant que l'administration du CSC ne réussisse de le convaincre d'accepter son offre. «J'avais des contacts avec les dirigeants de la JS Kabylie, mais le projet sportif du club constantinois, et l'objectif de jouer pour plusieurs titres, m'a paru plus ambitieux et plus compétitif pour que je puisse faire valoir mon potentiel», a déclaré le nouvel attaquant des Sanafirs. Et d'ajouter: «J'ai confiance en mes qualités et la concurrence au sein du groupe sera bénéfique pour notre équipe'», affirmant que son objectif est de réaliser une bonne saison avec le CSC et de décrocher une place dans l'équipe nationale.