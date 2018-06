CÉRÉMONIE D'OUVERTURE Robbie Williams chantera

Le chanteur britannique Robbie Williams chantera demain à la cérémonie d'ouverture du Mondial-2018 en Russie, un «rêve d'enfant», a-t-il commenté lundi dernier. L'ancien membre du groupe Take That, fan de football, est «très heureux et impatient de retourner en Russie pour cette performance unique». «J'ai fait beaucoup de choses dans ma carrière, et faire l'ouverture de la Coupe du monde de la FIFA devant 80 000 fans de football dans le stade et des millions dans le monde entier est un rêve d'enfant», a déclaré l'interprète notamment de «Angels», «She's the One» ou «It's Only Us» dans un communiqué, promettant un «spectacle inoubliable».