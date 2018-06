ES SÉTIF Nemdil engagé, Berbache récupéré

L'ES Sétif a recruté le défenseur Abdelkrim Nemdil (ex-USM Harrach) et a récupéré son attaquant emprunté à l'US Biskra, Yasser Berbache. La cérémonie de signature du contrat de Nemdil, engagé pour deux ans, et la présentation de Berbache a été organisée au salon d'honneur du stade du 8-Mai 1945 en présence du président du club, Hassan Hamar, et de son adjoint, Hassan Snoussaoui, ainsi que le directeur administratif, Rachid Djerroudi et le membre du directoire, Brahim El Arbaoui. Il est à noter que l'administration de l'ES Sétif a réussi jusqu'à ce jour à engager 12 joueurs après la venue du défenseur Abdelkrim Nemdil et la récupération de Yasser Berbache, dont le contrat signé avec l'ESS dure jusqu'en 2021, ainsi que le recrutement de 10 autres joueurs. Il s'agit en effet de Lahbib Bougalmoua (ex-USM Bel-Abbès), Houssem Ghacha (ex-USM Blida), Saâdi Radouani (ex-JS Kabylie), Houari Ferhani (ex-JS Kabylie), Abderrahmane Boultif (ex-JS Kabylie), Sid Ali Lakroum (ex-CR Belouizdad), Zakaria Draoui (ex-CR Belouizdad), Chouaïb Debih (ex-AS Ain M'lila), Sabri Boumaïza (ex-RC Kouba) et Amor Mellal (ex-USM El Harrach), qui seront drivés par le nouvel entraîneur Rachid Taoussi. L'Entente sportive de Sétif jouera sur quatre fronts au cours de la saison 2018-2019, à savoir la Ligue des champions d'Afrique, la Coupe arabe, le championnat de Ligue 1 et la coupe d'Algérie.