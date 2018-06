GALATASARAY Feghouli ne souhaite pas partir

L'attaquant algérien de Galatasaray, Sofiane Feghouli, est revenu sur son premier titre de champion ainsi que son avenir avec Galatasaray, dans un entretien à footmercato. L'international algérien a déclaré: «J'avais besoin de savoir ce que c'est de gagner. Je n'en avais pas eu l'occasion. J'ai eu l'opportunité de venir à Galatasaray. Gagner des titres, c'est vraiment ce qui comptait le plus». Il a ajouté: «C'était super. Galatasaray est un club très familial. On a pu fêter ça tous ensemble au stade avec les familles, les proches, les fans». Concernant sa saison, Feghouli dira: «Je suis satisfait de ma saison, je suis arrivé blessé. Je n'ai pas fait de pré-saison. Donc il a fallu faire le nécessaire au niveau de la préparation physique, puis rentrer dans l'équipe petit à petit. Malheureusement, quand j'ai commencé à me sentir bien, j'ai été suspendu quasiment un mois et demi.

Là encore, il a fallu prendre mon mal en patience». Et de poursuivre: «Ça a été difficile pour moi par moment d'un point de vue physique. Mais dans l'ensemble je suis content». Concernant ses objectifs, Feghouli a ajouté: «Notre objectif sera de bien représenter le football turc et Galatasaray, et d'essayer de créer la surprise en Ligue des Champions. On sait que chez nous on est capables de battre n'importe quelle équipe. Individuellement, j'espère faire une saison pleine, pouvoir jouer mon football librement, prendre du plaisir dans cette équipe et rendre heureux les supporters». par ailleurs, et s'agissant de son avenir avec les Turcs, Il dira: «Je suis encore sous contrat pour quatre années.

Donc je m'inscris dans la durée avec Galatasaray. Moi, je me vois totalement à Galatasaray la saison prochaine». Il a ajouté, dans ce sillage: «C'est toujours flatteur d'entendre que des clubs seraient éventuellement intéressés. Dans le football, on ne sait pas vraiment qui est derrière tout ça, si ces rumeurs sont fondées ou infondées. Je ne me focalise pas trop sur ce qui peut se dire».