LES SÉLECTIONS LES PLUS CHÈRES DU MONDE La France en tête

La Coupe du monde va ouvrir ses portes demain et les supporters de chaque nation se raccrochent à ce qu'ils peuvent. Ils tentent ainsi d'imaginer les forces et les faiblesses de toutes les équipes, mais aussi les dynamiques ou encore le prix des joueurs qui forment l'effectif. C'est à cette question que le Centre international d'étude du sport (CIES) de Neuchâtel (Suisse) a répondu dans sa, désormais, très connue lettre hebdomadaire (numéro 231). À ce petit jeu, c'est l'équipe de France qui est la meilleure avec tous ces jeunes à fort potentiel, avec un prix de transfert élevé. Ainsi, l'homme le plus cher de cette équipe est sans conteste Kylian Mbappé, le joueur transféré de Monaco au PSG contre 180 millions d'euros. Le natif de Bondy est estimé à 187 millions d'euros ce qui représente 13% de la somme totale que vaudrait l'effectif des Bleus à savoir 1,4 milliard. En seconde position, nous retrouvons l'Angleterre. Les Three Lions vaudraient 1,3 milliard d'euros malgré des performances en berne depuis des années dans les compétitions mondiales et continentales. Harry Kane, estimé à 201 millions d'euros, pèse pour 15%. Ce pourcentage est le même que ce que représente Neymar pour l'effectif du Brésil qui complète le podium. La Seleção est estimée en tout et pour tout à 1,2 milliard d'euros. Ensuite, le CIES donne une estimation des effectifs en dessous du milliard avec l'Espagne qui se classe 4e (965 millions d'euros), suivie de l'Argentine (925 millions d'euros). L'Allemagne, championne du monde en titre n'est que sixième avec une valeur estimée à 895 millions d'euros.

La Belgique (835 millions d'euros), le Portugal (656 millions d'euros), l'Uruguay (529 millions d'euros) et la Croatie (416 millions d'euros) complètent ce top 10!