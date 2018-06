MOB Dehar, Bouheniche et Touré ont signé

La direction du MO Béjaïa vient de faire signer trois nouveaux joueurs. Le désormais ex-milieu de terrain du CS Constantine, Merouane Dahar, a signé un contrat de trois saisons avec les Vert et Noir. Après la signature, il a déclaré: «Je suis à présent lié au MOB pour une durée de 3 ans. Je compte bien faire mon possible pour être à la hauteur des exigences placées en moi». Le deuxième engagé, n'est autre que Bouheniche, l'ex-défenseur de l'USM Blida, lui aussi signataire d'un contrat de trois ans. Le joueur de 26 ans s'apprête à rester en Ligue 1, après une mauvaise saison des joueurs de Blida. Enfin, l'attaquant de l'US Biskra, Malick Touré, s'est engagé pour deux années, et a fait savoir dans ce sens: «C'est un honneur pour moi de signer dans un aussi grand club que le MOB. Je suis donc ravi de donner le maximum pour aider le club à atteindre ses objectifs».