MONDIAL 2022 ET CAN 2021 Les éliminatoires ne seront pas jumelées

Les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 au Qatar et celles de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 en Côte d'Ivoire ne seront pas jumelées, a annoncé mardi la Confédération africaine de football (CAF) sur son site officiel.

La décision a été prise lors de la réunion du Comité exécutif de la CAF, tenue lundi à Moscou (Russie) sous la présidence du patron de la CAF Ahmad Ahmad. La dernière fois que les deux éliminatoires avaient été jumelées, c'était en 2010, à l'occasion du Mondial sud-africain et de la CAN disputée en Angola. L'instance africaine a également annoncé l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire le 30 septembre prochain en Egypte afin de pourvoir au poste laissé vacant au Conseil de la Fédération internationale (FIFA) pour le groupe linguistique anglophone suite à la démission du ghanéen Kwesi Nyantakyi, tant au Conseil de la FIFA qu'au Comité Exécutif de la CAF dont il était le 1er vice-président. L'autre décision est d'interdire à la Ligue de La Réunion de participer aux compétitions de la CAF impliquant des sélections nationales. Une commission chargée d'étudier la question de la centralisation des droits des Associations nationales pour les éliminatoires zone Afrique de la Coupe du monde 2022 a été mise sur pied. La commission devra rendre ses conclusions lors de la prochaine réunion du Comité Exécutif prévue les 27 et 28 septembre 2018 en Egypte.