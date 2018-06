MAROC, TUNISIE, EGYPTE ET ARABIE SAOUDITE SERONT PRÉSENTS EN RUSSIE Une première pour le monde arabe

Par Saïd MEKKI -

Les quatre sélections veulent faire mieux que l'Algérie en 2014

Pour les pays arabes, cette édition du Mondial entre dans l'histoire de la région du Monde arabe dans la mesure où c'est la première fois que quatre d'entre eux seront présents à ces joutes mondiales.

Ainsi, pour cette 21e édition de la Coupe du Monde, les quatre pays arabes qualifiés sont le Maroc, la Tunisie, l'Egypte et l'Arabie Saoudite. Le Maroc et la Tunisie se sont qualifiés lors de la 6e et dernière journée des éliminatoires. Le premier a corrigé la Côte d'Ivoire à domicile (0-2), la deuxième a fait le nécessaire face à la Libye (0-0). Les deux nations maghrébines sont invaincues lors de ces qualifications. De son côté, l'Egypte a arraché sa qualification après un match fou contre le Congo et un but de Mohamed Salah à la 92e. Mieux encore, les Pharaons ont fini en tête du Groupe E. Quant à l'Arabie saoudite, elle a décroché son billet en finissant deuxième du groupe B de la Zone Asie derrière le Japon.



Huit pays arabes ont participé à un Mondial

Il est utile de rappeler que dans l'histoire de cette compétition qui est la Coupe du monde, huit équipes arabes ont participé à la phase finale. Il s'agit de l'Algérie, l'Arabie Saoudite, l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, l'Irak, le Koweit, le Maroc, et la Tunisie. Statistiquement donc, trois sélections arabes ont été présentes cinq fois dans cette compétition mondiale et il s'agit de la Tunisie, du Maroc et de l'Arabie saoudite. Vient ensuite, la sélection algérienne qui a participé à quatre éditions alors que l'équipe égyptienne a été présente trois fois. Quant aux autres sélections, à savoir, le Koweït, l'Irak et les Emirats arabes, ils n'ont participé qu'une seule fois à cette prestigieuse compétition de football. Au classement, l'Algérie occupe la première place avec 12 points en trois victoires, trois nuls et 7 défaites (13 buts inscrits et 19 buts encaissés), devant le Maroc avec 10 points en deux victoires, 4 nuls et 7 défaites. L'équipe saoudienne a joué 13 matchs en Coupe du monde et a remporté deux victoires, concédé deux nuls et 9 défaites. Elle a marqué 9 buts et encaissé 32 buts. L'équipe tunisienne occupe la quatrième place parmi les équipes arabes avec 7 points, après une victoire, 4 matchs nuls et 7 défaites, inscrivant 8 buts et encaissé 17.



Des chances des pays arabes

Pour cette édition 2018 du Mondial, il faut reconnaître que les pays arabes se retrouvent dans des groupes relevés. C'est la sélection marocaine qui hérite du groupe le plus relevé où elle retrouvera deux favoris en puissance: le Portugal de Ronaldo et l'Espagne d'Anrés Iniesta. Le Portugal est le champion d'Europe et l'Espagne est ex-Championne du Monde alors que le troisième adversaire n'est autre que cette coriace équipe de l'Iran dont il faut faire très attention. C'est dire que les chances de qualification du Maroc dans ce groupe sont vraiment minimes. De son côté, la Tunisie hérite, entre autres de deux sélections européennes possédants des joueurs très talentueux. Il s'agit de la Belgique et de l'Angleterre. Il ne reste que le Panama, une modeste sélection compte tenu de son histoire avec le Mondial, mais, il ne faut sous-estimer aucune équipe. La Tunisie aura peut-être une petite chance pour créer la surprise. Ironie du sort, l'Egypte et l'Arabie Saoudite se trouvent dans un même groupe où ils doivent de se livrer une grande bataille pour tenter une qualification dans ce groupe où on retrouve la sélection du pays hôte à savoir la Russie. Et d'aucuns savent que là, où il y a le pays hôte, la qualification est vraiment difficile à obtenir surtout qu'il y a aussi la redoutable équipe sud-américaine l'Uruguay. D'ailleurs le match d'ouverture opposera la Russie à l'Arabie Saoudite, le 14 juin à Moscou.