GRAND ABSENT DU MONDIAL Ibrahimovic désigne ses stars

Grand absent selon lui de la Coupe du monde, Zlatan Ibrahimovic a tout de même bien voulu désigner les joueurs qui, selon lui, seront les stars en Russie. Dans cet entretien accordé à la FIFA, le Suédois ne met pas la France comme favorite, mais il voit bien Pogba et Mbappé avoir un certain impact sur la compétition. «Je pense que Paul Pogba aura un rôle c'est sûr, tout le monde connaît sa vitesse et ses nombreuses qualités. Mbappe, est une star en devenir, qui a encore plus à donner pour arriver au sommet, mais il y arrivera sûrement.»



Bolt mise sur l'Argentine

Le sprinteur jamaïcain Usain Bolt était présent pour le match entre la France 98 et la FIFA 98. Après la rencontre, le recordman du monde s'est livré au petit jeu des pronostics: «La Coupe du monde? Je supporte l'Argentine. La Jamaïque n'est pas qualifiée... L'Argentine a le talent pour le faire, ils ont atteint la finale... La France? C'est une des meilleures équipes. Ils peuvent également le faire. (...)».