SALAH - KADYROV La poignée de main polémique

Pour une fois, l'attaquant égyptien Mohamed Salah fait parler de lui en dehors des terrains. Alors qu'il prépare le Mondial avec sa sélection à Grozny, le joueur a été aperçu en compagnie du controversé dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov, accusé de porter régulièrement atteinte aux droits de l'Homme dans sa région. Pendant que la sélection égyptienne s'entraînait sans son joueur phare resté à l'hôtel pour se reposer, Kadyrov aurait tiré Salah de son sommeil pour parader avec lui. «La Coupe du monde n'a pas encore débuté qu'elle est déjà utilisée pour renforcer les criminels les plus vils», a déploré le directeur des médias européens de l'ONG de défense des droits de l'homme Human Rights Watch. Côté terrain, Salah, et pour la première fois depuis le début de la préparation, a pu participer à l'entraînement collectif hier matin. Le joueur de 25 ans, auteur d'une saison stratosphérique avec Liverpool

(44 buts), concentre tous les espoirs des supporters égyptiens. Ces derniers jours, il faisait des séances de course individuelles. Mohamed Salah est toujours incertain pour le premier match de l'Egypte face à l'Uruguay vendredi.