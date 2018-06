SALUANT LA VICTOIRE DE SES ADVERSAIRES Le comité marocain fair-play

Le comité marocain a salué, hier, la victoire du trio USA-Canada-Mexique pour l'organisation du Mondial 2026, après le vote des délégués réunis en congrès à Moscou. «Au 68e congrès de la FIFA, les pays membres ont voté en faveur de la candidature nord-américaine, qui organisera la FIFA World Cup 2026. «Maroc2026» félicite «United2026» pour leur victoire», a souligné le comité de candidature marocain sur Twitter. Avec sa candidature «africaine», le Maroc a voulu croire jusqu'au bout à son «rêve» de devenir le deuxième pays du continent, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir un Mondial. Mais le résultat du vote a été sans pitié. Des médias marocains ont, malgré tout, salué la candidature «crédible» du dossier marocain, alors que d'autres ont évoqué une «douche froide». «J'ai ressenti de la tristesse au moment de l'annonce du vainqueur», a dit à l'AFP l'ancien international marocain Abdelkrim El Hadrioui. «En même temps, je n'ai pas été surpris car le Maroc avait en face le géant américain, qui s'est mobilisé ces dernières semaines pour influer sur les votants», a poursuivi l'ancien joueur. «Comme tous les Marocains, je ressens de la tristesse de la déception», a dit à l'AFP Said Belkhayat, qui a participé par quatre fois au dossier de candidature du Maroc pour l'organisation du Mondial. Le ticket nord-américain, qui avait promis durant sa campagne d'organiser «la Coupe du monde la plus lucrative de l'histoire», sera chargé d'accueillir la première phase finale de Coupe du monde à 48 équipes. Pour le Maroc, il s'agit de son cinquième échec, après les revers de 1994, 1998, 2006 et 2010.