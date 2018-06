LES RUSSES PLACENT HAUT LA BARRE DURANT LE MONDIAL 2018 "On veut gagner la crédibilité du monde"

Par De notre envoyé spécialà Moscou Brahim TAKHEROUBT -

Si dans les rues de Moscou on ne sent pas la fièvre d'un événement sportif planétaire qui s'ouvrira dans quelques jours, la place Rouge en revanche, grouille de touristes iraniens, chinois et japonais. Il y a comme une communion, une soif des Russes à dire à la face du monde «voilà ce que nous sommes, regardez-nous!». Cette communion irrigue les têtes juvéniles que nous avons rencontrées à Moscou le temps d'un forum.